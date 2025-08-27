Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram completamente arrasadas no final da Segunda Guerra Mundial com as explosões das bombas atómicas.

A “Little Boy” (primeira bomba atómica lançada em Hiroshima) gerou uma onda de calor de 4.000 graus Celsius e libertou radiação que acabaria por matar dezenas de milhares de pessoas até ao final desse ano. Três dias depois, os EUA lançaram uma segunda bomba, de plutónio, sobre Nagasaki.

O Japão render-se-ia a 15 de agosto de 1945.

80 anos depois, Hiroshima pede ao mundo que não esqueça os horrores da bomba atómica
80 anos depois, Hiroshima pede ao mundo que não esqueça os horrores da bomba atómica
Ver artigo

As bombas são feitas de produtos químicos, urânio e plutónio — e uma pequena porção de cada um destes foi o suficiente para criar uma enorme onda radioativa, revela a BBC.

Numa fração de segundos, as ondas de calor e energia destruíram tudo o que estava no seu caminho, o que resultou na morte de mais de 200 mil pessoas.

A radiação das explosões na forma de neutrões e raios gama causaram problemas de saúde a longo prazo a quem conseguiu sobreviver.

As explosões ocorreram no ar, por cima das cidades, e os gases dispersaram-se pela atmosfera em vez de contaminar o chão. Contudo, as explosões acabaram por criar partículas secundárias e essas conseguiram atingir o solo.

Como prosperar depois das bombas? 

Tornar a cidade um lugar bonito e agradável para se viver foi o objetivo principal, tendo em conta o "respeito às pessoas que trabalharam arduamente na reconstrução de Hiroshima", afirmou Maiko Awane, do Gabinete de Promoção Turística do Governo da Província de Hiroshima à BBC. É por isso que, além dos muitos monumentos dedicados à paz, também se pode constatar que Hiroshima é uma cidade muito mais verde do que a média das cidades, com abundância de parques, jardins e passeios ribeirinhos.

O apoio de todo o Japão e do exterior, desde carros para colocar a cidade em funcionamento até árvores para substituir a vegetação desaparecida, foi essencial.

A cidade pós-bomba apresentava-se como um "terreno baldio carbonizado". De acordo com a BBC, as pessoas acreditavam, com base nas palavras de Harold Jacobsen, cientista do Projeto Manhattan, que nada cresceria ou viveria na cidade no período longo de 70 anos.

Mas o progresso da cidade mostrou o contrário. No outono de 1945, ervas começaram a crescer da "terra arrasada". No verão seguinte, oleandros cresceram.

O oleandro e a cânfora foram posteriormente proclamadas flor e árvore oficiais de Hiroshima, símbolos apreciados da resiliência da cidade, revela a BBC.

Hiroshima e Nagaski são hoje cidades movimentadas. Contudo, o custo da vida humana não foi esquecido.

A comparação com Chernobyl 

Embora hoje Hiroshima e Nagasaki sejam cidades modernas e vibrantes, a simples menção ao passado levanta dúvidas: será realmente seguro viver onde explodiram as primeiras bombas atómicas da história? A comparação com Chernobyl, por exemplo, é inevitável. Enquanto as duas cidades japonesas se reergueram e seguem com a vida quotidiana, a região ucraniana continua a ter áreas desabitadas e de acesso restrito devido ao risco latente de radiação.

Qual é a razão desse contraste?

A resposta está no tipo de reações que ocorreram em cada local, na quantidade de material envolvido e na forma como as explosões aconteceram.

No caso de Hiroshima e Nagasaki, as bombas resultaram de uma reação de fissão em cadeia rápida. "A bomba foi projetada para que a fissão ocorresse numa fração de segundo e em grande intensidade", explica John Luxat, especialista em segurança nuclear da Universidade MCMaster, no Canadá, à BBC Mundo. Assim, a enorme quantidade de energia foi libertada em milissegundos.

As bombas, que explodiram no ar, espalharam os resíduos radioativos na nuvem em forma de cogumelo criada pela detonação e, em Chernobyl, o material espalhou-se na superfície e penetrou o solo.

Apesar de ser o único país do mundo a ter sofrido ataques nucleares, o Japão não é signatário nem observador do Tratado da ONU para a Proibição de Armas Nucleares, embora continue a afirmar o seu compromisso com o desarmamento nuclear.

*Notícia atualizada às 10h12