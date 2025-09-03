Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que as forças dos Estados Unidos realizaram um ataque a uma embarcação transportadora de drogas no sul das Caraíbas, resultando na morte de 11 “narcoterroristas”.

Segundo Donald Trump, a operação, levada a cabo na terça-feira, visou membros da organização venezuelana Tren de Aragua.

O ataque ocorreu em águas internacionais, e a embarcação transportava drogas ilegais com destino aos EUA, afirmou o presidente, acrescentando que nenhum militar norte-americano foi ferido.

Trump publicou um vídeo aéreo da operação, mostrando o barco a ser destruído, e advertiu: “Que isto sirva de aviso a quem pensar em trazer drogas para os Estados Unidos da América. CUIDADO!”.

O presidente disse ter sido informado sobre a operação pelo Presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Caine, e confirmou que a ação foi realizada sob as suas ordens, classificando-a como um ataque cinético na área de responsabilidade do Comando Sul.

O governo da Venezuela reagiu com críticas. O ministro da Comunicação, Freddy Ñáñez, sugeriu que o vídeo partilhado por Trump poderia ter sido criado com inteligência artificial, sem apresentar provas, avança a BBC.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já havia prometido que o país reagiria a qualquer intervenção militar dos EUA, alertando que consideraria declarar uma “república em armas” caso fosse atacado.

Nos últimos meses, a administração Trump intensificou a pressão militar e política sobre Nicolás Maduro, incluindo a oferta de 50 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura por tráfico de drogas.

Além da Tren de Aragua, várias organizações criminosas na América Latina foram designadas como organizações terroristas pelos EUA, incluindo o Cartel dos Sóis, alegadamente liderado por Nicolás Maduro e altos funcionários venezuelanos.

Para reforçar a presença militar na região, os EUA deslocaram navios adicionais e milhares de fuzileiros e marinheiros para o sul das Caraíbas, reiterando a disposição de usar a força para conter o tráfico de drogas. Trump concluiu que “há mais de onde isto veio” em referência ao ataque à embarcação.