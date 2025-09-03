Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Arranca hoje uma nova greve dos trabalhadores da Menzies, empresa responsável pelos serviços de assistência em terra nos aeroportos, que se vai prolongar até 2 de janeiro de 2026.

A paralisação, convocada pelo SIMA – Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins – e pelo Sindicato dos Transportes (STA), abrange um total de 76 dias, distribuídos por períodos alternados que incluem fins de semana prolongados e épocas de grande movimento, como o Natal e o Ano Novo.

O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos, mas a decisão foi contestada pelo SIMA, que acusa a medida de obrigar a assegurar cerca de 80% da operação normal. O sindicato já tinha convocado greves em julho e agosto e suspendeu outras previstas para o final do mês passado, após contactos no Ministério do Trabalho.

A Menzies, por seu lado, sublinha que o cancelamento das anteriores paralisações não resultou de qualquer acordo ou concessão e assegura que mantém inalterados os compromissos assumidos até 2029.

As primeiras paragens decorrem até 9 de setembro, voltando a repetir-se em sucessivos períodos ao longo de setembro, outubro, novembro e dezembro, culminando com uma greve que se prolongará de 19 de dezembro a 2 de janeiro.