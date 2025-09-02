As greves estão previstas para vários períodos entre setembro e dezembro, com impacto potencial em atrasos ou cancelamentos de voos. Os períodos indicados são os seguintes:

Setembro 2025:

  • 3 a 9 de setembro;

  • 12 a 15 de setembro;

  • 19 a 22 de setembro;

  • 26 a 29 de setembro.

Outubro 2025:

  • 3 a 6 de outubro;

  • 10 a 13 de outubro;

  • 17 a 20 de outubro;

  • 24 a 27 de outubro;

  • 31 de outubro a 3 de novembro.

Novembro 2025:

  • 7 a 10 de novembro;

  • 14 a 17 de novembro;

  • 21 a 24 de novembro;

  • 28 de novembro a 1 de dezembro.

Dezembro 2025:

  • 5 a 8 de dezembro;

  • 12 a 15 de dezembro;

  • 19 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.

A adesão à greve ainda é incerta, pelo que os impactos poderão variar de aeroporto para aeroporto.

Quais as recomendações para os passageiros?

  • Acompanhar, em tempo real, o estado dos voos através dos canais da ANA Aeroportos e das companhias aéreas;

  • Ativar alertas por SMS ou email para receber notificações automáticas sobre alterações;

  • Realizar o check-in online sempre que possível;

  • Chegar ao aeroporto com antecedência adicional;

  • Priorizar o uso de bagagem de mão, transportando medicamentos e artigos de valor;

  • Evitar viajar nos períodos da greve, caso tenham flexibilidade de datas;

  • Estar cientes de que a aceitação de animais vivos e outras mercadorias especiais será restrita durante os dias de greve.