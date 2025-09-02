As greves estão previstas para vários períodos entre setembro e dezembro, com impacto potencial em atrasos ou cancelamentos de voos. Os períodos indicados são os seguintes:

Setembro 2025:

3 a 9 de setembro;

12 a 15 de setembro;

19 a 22 de setembro;

26 a 29 de setembro.

Outubro 2025:

3 a 6 de outubro;

10 a 13 de outubro;

17 a 20 de outubro;

24 a 27 de outubro;

31 de outubro a 3 de novembro.

Novembro 2025:

7 a 10 de novembro;

14 a 17 de novembro;

21 a 24 de novembro;

28 de novembro a 1 de dezembro.

Dezembro 2025:

5 a 8 de dezembro;

12 a 15 de dezembro;

19 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.

A adesão à greve ainda é incerta, pelo que os impactos poderão variar de aeroporto para aeroporto.

Quais as recomendações para os passageiros?