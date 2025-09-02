As greves estão previstas para vários períodos entre setembro e dezembro, com impacto potencial em atrasos ou cancelamentos de voos. Os períodos indicados são os seguintes:
Setembro 2025:
3 a 9 de setembro;
12 a 15 de setembro;
19 a 22 de setembro;
26 a 29 de setembro.
Outubro 2025:
3 a 6 de outubro;
10 a 13 de outubro;
17 a 20 de outubro;
24 a 27 de outubro;
31 de outubro a 3 de novembro.
Novembro 2025:
7 a 10 de novembro;
14 a 17 de novembro;
21 a 24 de novembro;
28 de novembro a 1 de dezembro.
Dezembro 2025:
5 a 8 de dezembro;
12 a 15 de dezembro;
19 de dezembro a 2 de janeiro de 2026.
A adesão à greve ainda é incerta, pelo que os impactos poderão variar de aeroporto para aeroporto.
Quais as recomendações para os passageiros?
Acompanhar, em tempo real, o estado dos voos através dos canais da ANA Aeroportos e das companhias aéreas;
Ativar alertas por SMS ou email para receber notificações automáticas sobre alterações;
Realizar o check-in online sempre que possível;
Chegar ao aeroporto com antecedência adicional;
Priorizar o uso de bagagem de mão, transportando medicamentos e artigos de valor;
Evitar viajar nos períodos da greve, caso tenham flexibilidade de datas;
Estar cientes de que a aceitação de animais vivos e outras mercadorias especiais será restrita durante os dias de greve.
