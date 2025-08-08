Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa declaração publicada no Telegram e citada pela Al Jazeera, o Hamas admite estar "pronto para um acordo abrangente para libertar todos os prisioneiros da ocupação em troca da interrupção da guerra e da retirada de suas forças".

“Advertimos a ocupação de que ocupar a Cidade de Gaza é uma aventura que lhe custará um preço alto e não será um piquenique”, acrescentou o grupo, alertando que não haverá rendição.

“Os planos e ilusões de Netanyahu falharão”, concluiu o Hamas.