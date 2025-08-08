O Hamas disse, esta tarde, que demonstrou flexibilidade, através dos mediadores egípcios e do Qatar para tornar o cessar-fogo em Gaza num "sucesso".
Numa declaração publicada no Telegram e citada pela Al Jazeera, o Hamas admite estar "pronto para um acordo abrangente para libertar todos os prisioneiros da ocupação em troca da interrupção da guerra e da retirada de suas forças".
“Advertimos a ocupação de que ocupar a Cidade de Gaza é uma aventura que lhe custará um preço alto e não será um piquenique”, acrescentou o grupo, alertando que não haverá rendição.
“Os planos e ilusões de Netanyahu falharão”, concluiu o Hamas.
