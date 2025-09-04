Depois de ter estado presente na missa pelas vítimas, o Presidente da República falou aos jornalista, onde pediu o apuramento das causas do acidente "o mais rápido possível".

Para Marcelo Rebelo de Sousa é preciso "aprender para o futuro", de forma a prevenir situações semelhantes, enaltecendo a decisão da Câmara de Lisboa de suspender o funcionamento de outros veículos para que seja feita uma vistoria e garantidas as condições de segurança.

À semelhança do Patriarca de Lisboa, D.Rui Valério, Marcelo afirmou que Lisboa e Portugal "são terra de vida, de paz e de segurança", sendo esta a hora de "chorar pelos mortos", "cuidar dos feridos" e de "agradecer a todos os operacionais"

"Na hora de luto, temos de chorar e respeitar os mortos. Em segundo lugar, é hora de cuidar dos feridos e que se tem feito. Depois é hora de agradecer a todos os operacionais".