O 24notícias sabe que um dos buquês que foi colocado no local foi líder do partido Livre, Rui Tavares e outro de Alexandra Leitão, candidata à Câmara de Lisboa.

Pode ver aqui algumas imagens das flores no local:

Recorde-se que um dos feridos do acidente no Elevador da Glória, em Lisboa, não resistiu aos ferimentos durante a noite, elevando para 16 o número de mortos, segundo confirmou Proteção Civil esta tarde.

O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00 e 38 pessoas estiveram envolvidas no acidente e 21 ficaram feridas.