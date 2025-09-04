O Elevador da Glória descarrilou ontem, pelas 18h00, com 38 pessoas envolvidas no acidente e 21 feridos.

Destes feridos, oito foram transportados ao Hospital de Santa Maria. No local foram recebidos por médicos presentes no hospital e em cerca de 30 minutos chegaram mais 10 médicos ortopedistas da própria unidade hospitalar que se voluntariaram para acorrer a esta emergência, confirmou o hospital ao 24notícias.

Uma das vítimas foi inclusivamente operada de urgência por ortopedistas do Santa Maria nessa mesma noite.

O hospital garante que o cuidado dos feridos nunca esteve em causa e que dos oito, cinco já tiveram alta e três continuam internados.

Os protocolos de assistência médica para este tipo de situações foram cumpridos sem nenhuma anormalidade, garante a unidade hospital.

Já no caso do Hospital de São José, o mais perto do acidente e referenciado como serviço nas Urgências de trauma da cidade, a unidade hospitalar garantiu ao 24notícias, que no momento do acidente, estavam quatro elementos médicos na urgência de Ortopedia da ULS São José-Hospital São José, todos em presença física: uma médica especialista, com um médico interno do 6º ano (último ano), e mais dois médicos internos (um do 3º ano e outro do 1º ano). A urgência nunca fechou.

Inclusivamente no dia de ontem, alguns Ortopedistas da ULS São José que não estavam de serviço juntaram-se à equipa que estava na Urgência. O mesmo aconteceu com outros profissionais de diferentes categorias e serviços.

Assim, o hospital garante que os profissionais da ULS São José deram uma resposta pronta e eficaz às nove vítimas do acidente que deram entrada no serviço de urgência na noite desta quarta-feira.