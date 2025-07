Viktor Gyökeres vive dias decisivos no Sporting, envolvido num impasse com a direção leonina devido à possibilidade de transferência para o Arsenal. O avançado sueco tem até este sábado para se apresentar na Academia de Alcochete e integrar o estágio no Algarve — caso contrário, poderá entrar em incumprimento com a SAD.

O clube londrino está disposto a pagar 65 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, mas o Sporting continua a exigir 70 milhões fixos, além de bónus adicionais. Em entrevista à France Football, publicada este sábado, citada pelo Mais Futebol, Gyökeres não escondeu o desejo de regressar ao futebol inglês, agora para atuar no principal escalão: a Premier League. O goleador sueco, que brilhou esta época no título conquistado pelos leões, revelou sentir que tem algo por cumprir em Inglaterra. “A Premier League é uma opção? Claro. É uma das maiores ligas da Europa. Passei vários anos lá sem jogar um único jogo. Seria uma grande vingança”, afirmou o avançado, referindo-se à sua passagem pelo Brighton, onde chegou com 19 anos mas não conseguiu afirmar-se. Gyökeres recordou ainda os anos difíceis no futebol inglês, entre empréstimos ao St. Pauli, Swansea e Coventry, marcados por mudanças constantes e falta de estabilidade. “Não jogava muito, ou apenas como extremo-esquerdo. Tive minutos nas taças, mas não o suficiente. Para jogares bem, precisas de estar num bom ambiente — e naquela altura, não aconteceu", confessa. Apesar de admitir o carinho por Lisboa e a ligação ao clube, o jogador de 27 anos deixou claro que o seu futuro está em aberto. E embora diga não estar obcecado com uma transferência, assume que o essencial é sentir-se valorizado. “Não estou a pensar nisso neste momento. Vamos ver o que acontece. Se tiver de acontecer, acontece. O mais importante para mim é jogar num clube que me queira realmente”, diz. Gyökeres revelou ainda por que razão não saiu no verão passado, apesar das propostas: “Tive um pequeno problema físico nessa altura. Fiz a pré-temporada aqui e joguei todos os jogos. O clube mostrou-me que me queria mesmo. O mesmo aconteceu no inverno. Ficar não foi um problema.” O futuro do avançado será decidido nas próximas horas. A novela continua, mas o jogador já deu sinais claros de que, se não for para o Arsenal, não quer continuar em Alvalade a qualquer custo.