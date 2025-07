Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nas imediações da capela e na praça da Igreja Matriz de Gondomar, já se acumulam milhares de pessoas, tanto figuras do futebol mundial como também anónimos que ali se deslocaram para dizer um último adeus ao internacional português e ao seu irmão.

Uns dos primeiros ilustres a chegarem ao funeral foram Fernando Santos, treinador português, e o atual selecionador Roberto Martinez, assim como os seus amigos e colegas de seleção Rúben Dias, Nélson Semedo e ainda Bernardo Silva.

A comitiva do Liverpool, onde Diogo Jota jogava, chegou também pelas 9h30, com o capitão Van Dijk a liderá-la com uma coroa de flores nas mãos.

A missa de corpo presente terá o início às 10h00, sendo presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda. O cortejo fúnebre dos dois irmãos falecidos na madrugada de quinta-feira, na província de Zamora (Espanha), sairá depois em direção ao cemitério da freguesia de São Cosme.