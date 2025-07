Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar de ter falhado a despedida a Jota, Cristiano Ronaldo foi dos primeiros jogadores da Seleção Nacional a reagir à morte do colega esta quinta-feira, através das redes sociais.

"Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua família, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta", escreveu CR7, também capitão da Seleção Nacional.

Mesmo assim, foi o grande ausente no funeral de Diogo Jota e André Silva, realizado este sábado, na Igreja Matriz, em São Cosme, Gondomar. Como explicação, o jornal britânico Mirror adianta que o capitão português optou por não ir por ter receio de que a sua presença ofuscasse a derradeira despedida do companheiro e do irmão mais novo.

Ao contrário do capitão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Nélson Semedo, Rúben Neves, Rúben Dias, Renato Veiga, José Sá, Rui Silva, Danilo Pereira e João Cancelo foram alguns dos jogadores da seleção nacional que quiseram estar presentes na derradeira despedida de Diogo Jota, bem como o selecionador nacional Roberto Martínez e o seu antecessor Fernando Santos.

Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, também acompanhou as cerimónias.

O Liverpool, último clube de Diogo Jota, também se fez representar por vários jogadores do plantel e altos quadros de dirigentes do clube, sob um coro de aplausos.

Também antigos jogadores do emblema britânico, como o inglês Jordan Henderson e os brasileiros Fabinho e Thiago Alcântara, estiveram presentes no último adeus a Jota.

Cristiano Ronaldo e Diogo Jota estiveram juntos 41 vezes ao serviço da seleção nacional. No total destes 41 jogos, Portugal venceu 27, empatou oito e perdeu apenas seis.

Recorde-se que Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na quinta-feira de madrugada, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, Zamora, em Espanha.

O avançado internacional português jogava no Liverpool, emblema que representava há cinco épocas e pelo qual venceu uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do Championship, o segundo escalão inglês, com o Wolverhampton Wanderers.

Depois da formação no Gondomar e no Paços de Ferreira, o avançado representou por uma época o FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, sendo depois cedido pelos espanhóis ao Wolverhampton, no qual esteve três temporadas.

Na seleção portuguesa, Diogo Jota somou 49 internacionalizações e 14 golos, tendo conquistado duas edições da Liga das Nações, a mais recente no mês passado, em Munique.