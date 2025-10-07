Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O jornalista e escritor, figura de grande intervenção cívica, tinha acabado de publicar na Guerra e Paz 'As Sombras do Combatente', cujo lançamento decorrera no domingo, na Biblioteca Eugénio de Andrade da sua amada cidade, o Fundão. A apresentação foi um êxito, com intervenções do Prof. Arnaldo Saraiva e do jornalista José Manuel Barata-Feyo", diz a editora.

Fernando Paulouro das Neves nasceu em 1947 e "dedicou quase toda a vida ao Jornal do Fundão, onde foi jornalista, chefe de redação e diretor, até se desvincular da publicação em 2012".

"Colaborador de inúmeros jornais e revistas, integrou várias estruturas do Sindicato dos Jornalistas e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, tendo ainda presidido ao Teatro das Beiras", lembra ainda a editora.

O autor foi ainda "sócio de honra da Universidade de Salamanca, título atribuído pela Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada", e "recebeu, em 2013, a Medalha de Ouro da cidade do Fundão. Foi ainda distinguido com o Prémio Gazeta de Mérito do Clube dos Jornalistas e o Prémio Eduardo Lourenço".

"Nos últimos anos, dedicara-se à escrita. Entre as suas obras, destacam-se 'A Guerra da Mina e os Mineiros da Panasqueira' (com Daniel Reis), 'O Foral: Tantos Relatos/Tantas Perguntas', 'Os Fantasmas Não Fazem a Barba' (com Zé d’Almeida), 'A Materna Casa da Poesia – Sobre Eugénio de Andrade', 'Crónica do País Relativo – Portugal', 'Minha Questão', 'Fellini na Praça Velha', 'Brasil em Mim', 'O Informador e Outros Contos' e 'Catorze Histórias Incríveis ou o Fabuloso Imaginário das Lendas da Beira Baixa' (com José Manuel Castanheira)", é ainda realçado.

Na Guerra e Paz, publicou 'O Tribunal das Almas (2024)' e 'As Sombras do Combatente', que acaba de chegar às livrarias.

