É com desalento que Antonio Rummo, descendente do fundador da Pasta Rummo, observa os últimos desdobramentos da guerra tarifária de Donald Trump, agora centrada na pasta italiana. A empresa familiar, com raízes em Benevento desde 1846, tem conquistado os consumidores norte-americanos com um produto premium, apreciado pelo método tradicional de fabrico que garante a cozedura perfeita “al dente”.

Nos últimos seis anos, as vendas nos EUA cresceram de forma inesperada, surpreendendo positivamente Rummo, que agora teme que as tarifas anunciadas pelo presidente norte-americano possam colocar um ponto final nesse crescimento, conta o The Guardian.

A recente ameaça surge após meses de alguma tranquilidade: em agosto, Trump tinha aceitado reduzir as tarifas sobre produtos da União Europeia para uma taxa fixa de 15%, dando aos produtores italianos a esperança de um período de estabilidade. O setor confiava ainda que a boa relação entre Trump e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pudesse funcionar como uma protecção adicional.

Contudo, a decisão norte-americana de impor uma taxa suplementar de 92% sobre algumas das mais antigas fabricantes de massas italianas colocou toda a indústria em alerta. A imprensa italiana apelidou esta medida de “guerra de Trump à massa”, destacando o impacto potencial em empresas familiares centenárias como Barilla, Pasta Rummo, La Molisana e Garofalo. Um pacote de massa, que atualmente custa cerca de quatro dólares, poderá ver o preço duplicar se as tarifas forem aplicadas.

Itália exportou mais de quatro mil milhões de euros em massa em 2024, com os Estados Unidos entre os três maiores destinos. Para os fabricantes, o efeito económico de uma taxa tão elevada é difícil de digerir.

Alguns analistas acreditam que as tarifas visam incentivar a instalação de fábricas italianas nos Estados Unidos, estratégia já implementada noutros setores, como o farmacêutico. Contudo, há fabricantes que não pretendem deslocar a produção.

