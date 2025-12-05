Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O documento de 33 páginas é apresentado por Trump como um “roteiro” para garantir que os EUA continuam “a maior e mais bem-sucedida nação da história humana”.

Sobre a Europa, afirma citado pela BBC, que, se as tendências continuarem, o continente poderá tornar-se “irreconhecível em 20 anos ou menos” e critica políticas de migração que, segundo o texto, estão “a criar conflitos”, além de apontar “censura da liberdade de expressão”, “caraterização das taxas de natalidade” e “perda das identidades nacionais”.

A estratégia elogia “partidos patrióticos europeus”, afirmando que “a América incentiva os seus aliados políticos na Europa a promover este renascimento de espírito”.

O ministro alemão Johann Wadephul respondeu que a Alemanha não precisa de “conselhos externos” e defendeu que questões sobre “liberdade de expressão ou a organização das nossas sociedades livres não pertencem [à estratégia]”.

O relatório também diz que a Europa demonstra falta de “autoconfiança” perante a Rússia e que o fim da guerra na Ucrânia é um interesse estratégico dos EUA.

Fora da Europa, o documento promete reforçar a presença militar americana no Hemisfério Ocidental e no Pacífico, afirmando que “deter um conflito por Taiwan, idealmente preservando a superioridade militar, é uma prioridade”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.