Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Sobre a Gronelândia, deixem-me ser claro: a Gronelândia pertence ao seu povo. Nada pode ser decidido sobre a Dinamarca ou sobre a Gronelândia sem a Dinamarca, ou sem a Gronelândia”, declarou António Costa, citado pela Reuters, num discurso assinalando o Chipre à presidência rotativa da UE.

“Eles têm o total apoio e solidariedade da União Europeia”, acrescentou.

Nos últimos dias, o Presidente norte-americano, Donald Trump, reiterou o interesse em controlar a Gronelândia, alegando que a ilha é estratégica para a defesa dos EUA e criticando a Dinamarca por não a proteger suficientemente.

António Costa sublinhou que Chipre assume a presidência do Conselho Europeu num momento em que a ordem internacional baseada em regras está sob ataque, apelando aos Estados-membros da UE para se posicionarem contra estas situações.

“A União Europeia não pode aceitar violações do direito internacional, seja em Chipre, na América Latina, na Gronelândia, na Ucrânia ou em Gaza”, afirmou.

“Será sempre uma defensora firme e inabalável do direito internacional e do multilateralismo.”

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.