Segundo a PSP, durante a tarde, pelas 17h20, um grupo de cerca de 150 indivíduos separou-se do protesto principal e deslocou-se em direção ao Chiado, provocando vários danos no percurso, incluindo graffiti em fachadas de edifícios residenciais e comerciais.

O grupo foi intercetado no Largo do Carmo, onde alguns elementos reagiram de forma violenta à intervenção policial. Dois indivíduos foram detidos por resistência e coação sobre funcionário e outros dois identificados.

No âmbito da manifestação principal, a PSP deteve ainda um participante por transpor o perímetro de segurança policial. Os agentes tiveram de apagar dois focos de incêndio provocados por manifestantes e, face à continuação destas ações, foi acionado o Regimento de Sapadores Bombeiros, que extinguiu um incêndio em caixotes do lixo.

Para evitar novos danos, os manifestantes foram encaminhados para as ruas adjacentes à Rua Correia Garção. Já no final do protesto, cerca das 20h38, foram detidos mais três indivíduos por resistência e coação sobre funcionário e por ofensas à integridade física qualificada.

No total, a operação policial resultou em seis detenções e duas identificações. O policiamento foi assegurado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, com reforço da Unidade Especial de Polícia e apoio do Regimento de Sapadores Bombeiros.

