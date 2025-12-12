Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os crimes ocorreram em março de 2017, no Estado de Santa Catarina, quando o suspeito, juntamente com dois cúmplices, entrou numa residência através de arrombamento, manietou as vítimas e obrigou-as a permanecer trancadas numa casa de banho sob ameaça de arma de fogo.

Segundo a PJ, os assaltantes roubaram diversos objetos, que foram colocados no carro de uma das vítimas para facilitar a fuga.

O homem, condenado a seis anos e cinco meses de prisão no Brasil, encontrava-se em situação regular em Portugal. Após ser presente ao Tribunal da Relação do Porto, foi decretada a prisão preventiva enquanto aguarda o desenrolar do processo de extradição.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.