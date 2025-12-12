Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As próximas oito semanas serão críticas para o país, o anúncio foi feito pela Ministra da Saúde que pede cuidados à população. A epidemia de gripe está instalada, a procura por vacinas aumentou e o Serviço Nacional de Saúde prepara-se para uma pressão que não é inédita. No episódio do Explica-me Isto desta quinzena, o médico João Pedro Vieira ajuda a perceber o que está realmente em jogo e como nos protegermos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 24noticias (@24sapo)

O especialista começa por sublinhar que há também boas notícias: “Temos já 2.400.000 pessoas vacinadas contra a gripe e essa é mesmo a melhor forma de prevenir a doença, não só para aqueles que são vacinados, mas também para todos aqueles que os rodeiam.” Uma mensagem que ganha peso numa altura em que algumas farmácias já esgotaram o contingente privado e em que as doses estão a ser redistribuídas para responder às zonas com maior procura.

O Ministério da Saúde adquiriu 2,6 milhões de vacinas para esta campanha, mas a atividade gripal começou mais cedo e a procura disparou, em particular entre grupos de risco e empresas a tentar evitar baixas por doença. Ainda assim, quem pertence aos grupos prioritários continua a poder vacinar-se gratuitamente em farmácias aderentes ou nos centros de saúde.

No episódio, o médico explica por que razão a vacinação continua a ser essencial, mesmo num ano marcado por um subtipo dominante que não constava inicialmente da fórmula: “Apesar de termos um tipo que à partida tem sintomas mais intensos, sabemos que a vacina continua a proteger para este tipo de gripe.” E reforça que o reforço sazonal da covid-19 também não deve ser ignorado: “Devem continuar a vacinar-se todos aqueles que estão recomendados para o fazer.”

João Pedro Vieira alerta ainda para outros sinais preocupantes como os 60 casos de sarampo que foram registados este ano, em Portugal, em pessoas não vacinadas e debates como o dos EUA sobre retirar a vacina da hepatite B às crianças, algo que considera perigoso.

Explica que a imunidade de grupo só se alcança com vacinação e desmistifica os falsos receios: “Não há qualquer fundamento científico para dizer que as vacinas provocam autismo, têm chips ou que o alumínio presente nelas nos vai matar”. Para os pais com dúvidas, o conselho é claro: sigam sempre as recomendações dos médicos e o Programa Nacional de Vacinação

Num inverno em que os hospitais já antecipam atrasos e onde o Ministério da Saúde pede que o SNS seja usado apenas em situações realmente urgentes, João Pedro Vieira deixa um apelo simples: “Se todos fizermos a nossa parte, vacinando-nos e ligando para a Saúde 24 antes de ir às urgências, certamente o país estará mais preparado para responder a um período mais difícil.”