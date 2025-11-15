Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



De acordo com um comunicado enviado à agência Lusa, "o Ministério das Finanças irá reforçar o orçamento das unidades locais de saúde (ULS) e dos institutos portugueses de oncologia (IPO) em 678 milhões de euros, já este mês, de forma a dar resposta às necessidades do Serviço Nacional de Saúde".

Segundo os ministérios das Finanças e da Saúde, o montante permitirá aumentar o financiamento das 39 ULS e dos três IPO, garantindo meios adicionais para cobrir despesas essenciais ao funcionamento das instituições.

Este reforço junta-se às transferências de 200 milhões de euros em julho e 500 milhões de euros em outubro, ambas destinadas ao pagamento de dívidas das entidades do SNS. Ao todo, o serviço público de saúde terá recebido 1.378 milhões de euros adicionais em 2025.

O comunicado acrescenta que a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) está já a executar os procedimentos necessários para a transferência dos montantes atribuídos a cada unidade, prevendo que “este processo será concretizado durante este mês”.

O Governo sublinha ainda que, "esta medida representa mais um passo no compromisso do atual Governo em garantir ao SNS os recursos necessários para o seu funcionamento eficaz e contínuo".

Já no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026, o executivo destaca a previsão de "um conjunto de medidas como o aumento significativo do número de consultas médicas nos cuidados de saúde primários e em contexto hospitalar, a redução do tempo médio de atendimento e o reforço das unidades de saúde familiar de modelo B e C".

