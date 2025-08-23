Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A apreensão resultou de uma operação de fiscalização tributária a estabelecimentos comerciais e mercadorias em circulação. No local, os militares da GNR detetaram 3 500 maços de tabaco sem estampilha fiscal, bem como tabaco moído que seria comercializado num estabelecimento de restauração e bebidas.
Durante a ação foi identificado um homem de 56 anos, tendo sido levantado um auto de contraordenação por introdução e venda de tabaco sem estampilha fiscal.
Segundo a GNR, o material apreendido está avaliado em 18 mil euros e a sua venda ilícita teria causado ao Estado um prejuízo fiscal de cerca de 11 mil euros em Imposto sobre o Tabaco.
A Unidade de Ação Fiscal sublinha que vai continuar a atuar na prevenção e combate à fraude e evasão fiscais, sobretudo no que respeita a produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.
