Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A apreensão resultou de uma operação de fiscalização tributária a estabelecimentos comerciais e mercadorias em circulação. No local, os militares da GNR detetaram 3 500 maços de tabaco sem estampilha fiscal, bem como tabaco moído que seria comercializado num estabelecimento de restauração e bebidas.

Durante a ação foi identificado um homem de 56 anos, tendo sido levantado um auto de contraordenação por introdução e venda de tabaco sem estampilha fiscal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a GNR, o material apreendido está avaliado em 18 mil euros e a sua venda ilícita teria causado ao Estado um prejuízo fiscal de cerca de 11 mil euros em Imposto sobre o Tabaco.

A Unidade de Ação Fiscal sublinha que vai continuar a atuar na prevenção e combate à fraude e evasão fiscais, sobretudo no que respeita a produtos sujeitos a impostos especiais de consumo.