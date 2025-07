Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

A Guarda Nacional Republicana (GNR) está a realizar, entre os dias 17 e 20 de julho, uma operação especial de patrulhamento e fiscalização rodoviária em todo o território nacional, com especial incidência nas vias de acesso à região do Algarve. A iniciativa visa garantir a segurança rodoviária durante a 43.ª Concentração Internacional de Motos, que decorre no Vale das Almas, em Faro, e que prevê um aumento significativo do tráfego de veículos de duas rodas.

GNR