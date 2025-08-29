Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação vai incidir nas vias mais críticas sob responsabilidade da GNR, procurando prevenir acidentes, garantir a segurança dos condutores e assegurar o cumprimento das regras de trânsito, além de prestar apoio a todos os utentes das estradas.

Concentração motard da Vidigueira

Entre 29 e 31 de agosto realiza-se a 25.ª Concentração Motard da Vidigueira, no concelho de Vidigueira, que deverá atrair milhares de participantes e provocar um aumento significativo do tráfego de motociclos nos acessos à região.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a GNR, a operação vai dar especial atenção aos troços com maior intensidade de trânsito e aos períodos considerados críticos, de modo a reduzir o risco de acidentes.

Motociclistas considerados grupo de risco

A GNR recorda que os condutores de veículos de duas rodas a motor constituem um grupo de risco devido à maior vulnerabilidade em caso de acidente, já que têm menor proteção em colisões ou despistes.

Eventos motorizados de grande dimensão, como esta concentração, geram um forte afluxo de participantes e espectadores, causando impactos relevantes na circulação rodoviária. Por isso, a Guarda sublinha que a realização deste tipo de iniciativas exige a adoção de medidas especiais de segurança.