De acordo com a GNR, a operação foi conduzida pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) e teve como objetivo reforçar a fiscalização no âmbito do Regime de Bens em Circulação (RBC), com particular incidência em matérias fiscais relacionadas com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA).

Foram fiscalizados 695 veículos, o que resultou na elaboração de 113 autos de contraordenação por infrações ao RBC, três por infrações rodoviárias, dois por falta de inspeção periódica obrigatória, um por infração ao Imposto sobre o Tabaco (IT) e outro por infração ao Imposto sobre Veículos (ISV).

No decorrer da ação foi ainda apreendido material, incluindo dois quilos de tabaco de corte fino.

A operação envolveu 67 militares dos Destacamentos de Ação Fiscal (DAF) do Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro.

Segundo a GNR, a UAF vai manter a sua missão de combate à fraude e evasão fiscais, centrando-se na prevenção de ilícitos que alimentam a economia paralela.