Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com as autoridades, sete pessoas — seis homens, com idades entre os 39 e os 48 anos, e uma mulher de 41 — foram constituídas arguidas.

A investigação decorria desde o início de novembro e levou ao cumprimento de cinco mandados de busca: três domiciliários e dois em armazéns. As operações estavam instaladas em armazéns e residências nas localidades de A-dos-Ruivos (Bombarral), Olho Marinho (Óbidos) e Reguengo Grande (Lourinhã).

Segundo a GNR, os espaços eram alimentados por puxadas ilegais de eletricidade, causando um prejuízo superior a 292 mil euros. O elevado consumo energético terá ainda provocado distorções e avarias na rede, afetando o abastecimento às populações locais.

Entre os sete arguidos há dois suspeitos com antecedentes por crimes idênticos. Os factos foram comunicados aos Tribunais Judiciais de Caldas da Rainha e da Lourinhã.

A operação contou com apoio técnico da E-Redes e com o reforço dos Postos Territoriais de Bombarral, Óbidos, Peniche e Lourinhã.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.