Segundo o jornal britânico, o documento — que integra negociações para pôr fim à guerra entre Rússia e Ucrânia — especifica que a adesão de Kiev à UE seria concretizada nessa data. Tal cronograma acelerado exigiria uma revisão profunda dos procedimentos habituais de integração, que normalmente se estendem por vários anos e implicam o cumprimento de dezenas de critérios estabelecidos pelo bloco.

O Financial Times escreve que a proposta foi apresentada a Washington por representantes ucranianos e europeus e que incluir uma data objetiva para a entrada na UE “obrigaria Bruxelas a repensar todo o seu processo de alargamento, incluindo questões essenciais como o calendário de acesso aos fundos da UE e os direitos de voto”.

A possível inclusão de um prazo tão curto no plano de paz surge num contexto em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfrenta pressão internacional para que um acordo com Moscovo seja alcançado ainda este ano, com negociações mediadas pelos Estados Unidos a intensificarem-se nas últimas semanas.

Contudo, a proposta do Financial Times também destaca que a Ucrânia ainda não completou formalmente nenhuma das mais de 30 etapas previstas no processo de adesão, o que torna o objetivo de 2027 altamente ambicioso sob as regras tradicionais de entrada na UE.

Especialistas ouvidos pelo jornal britânico alertam que a introdução de um prazo tão abreviado poderia transformar a forma como a União lida com a expansão do seu mercado e a integração de novos membros, um processo historicamente longo e criterioso.

