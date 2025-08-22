Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"No âmbito de diversas ações de fiscalização destinadas a controlar a entrada e permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional, os militares da Guarda detetaram quatro indivíduos que se encontravam em situação ilegal em território nacional", é referido em comunicado.

Assim, "na sequência das diligências policiais, foi possível apurar que os cidadãos não cumpriram com as respetivas notificações de abandono voluntário do país, no prazo estabelecido, conforme verificado através de consulta aos sistemas de informação disponíveis, com o apoio da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), tendo sido de imediato detidos".

Segundo a GNR, "os factos foram comunicados aos Tribunais Judiciais das respetivas áreas de competência".