Um homem de 44 anos foi detido em flagrante no concelho de Penamacor, no dia 23 de agosto, por cultivo de canábis, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.

A detenção ocorreu no âmbito de uma operação de prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes. Durante a ação, os militares identificaram uma plantação localizada em terreno isolado, composta por várias plantas em diferentes fases de maturação.

No total, foram apreendidas 37 plantas de canábis e 40 gramas de sementes.

O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.