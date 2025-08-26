Este artigo é sobre Castelo Branco. Veja mais na secção Local.
Um homem foi detido em flagrante no dia 23 de agosto, após a descoberta de 37 plantas em diferentes fases de maturação.
Um homem de 44 anos foi detido em flagrante no concelho de Penamacor, no dia 23 de agosto, por cultivo de canábis, anunciou esta segunda-feira o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.
A detenção ocorreu no âmbito de uma operação de prevenção e combate ao tráfico e consumo de estupefacientes. Durante a ação, os militares identificaram uma plantação localizada em terreno isolado, composta por várias plantas em diferentes fases de maturação.
No total, foram apreendidas 37 plantas de canábis e 40 gramas de sementes.
O suspeito foi detido, constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial do Fundão.
