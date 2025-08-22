Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Serviço de Proteção e do Ambiente (SEPNA) da Covilhã, ontem, dia 21 de agosto, resgatou um esquilo vermelho (sciurus vulgaris), no concelho da Covilhã", explica a GNR em comunicado.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, no âmbito dos incêndios florestais na Covilhã, os elementos do SEPNA detetaram o animal ferido numa zona ardida, situada na freguesia de Tortosendo, procedendo de imediato ao seu resgate", é referido.

Assim, "após a recolha, o animal foi transportado para o Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CERVAS), em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural".

De recordar que "a Guarda Nacional Republicana, através do SEPNA, tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas".