A transferência, confirmada pelo Gabinete Federal de Prisões (BOP) à agência EFE, teve lugar após Maxwell ter sido ouvida na semana passada pelo procurador-geral adjunto dos Estados Unidos, Todd Blanche, e numa altura em que o Congresso em Washington também pretende chamá-la a prestar depoimento sobre o caso de que o Presidente Donald Trump tem tentado distanciar-se, sem sucesso.

"Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell está sob custódia do BOP no Campo Prisional Federal Bryan, em Bryan, no estado do Texas", informou o gabinete, sem fornecer mais detalhes sobre a transferência de Tallahassee.

Maxwell, cúmplice de Epstein, está a cumprir uma pena de 20 anos por tráfico sexual e outros crimes, tendo já pedido ao Supremo Tribunal dos EUA que anulasse a sua condenação. A antiga namorada de Epstein também já fez um apelo por clemência a Donald Trump, presidente dos EUA.