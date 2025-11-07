Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O tenente-general Alexander Sollfrank, chefe do Comando Conjunto das Operações da Alemanha, afirmou que a Rússia tem capacidade para lançar um ataque limitado contra território da NATO "já amanhã", embora tal decisão dependa da postura dos aliados ocidentais.

"Se olharmos para as atuais capacidades e poder de combate da Rússia, esta poderia iniciar um ataque de pequena escala contra território da NATO já amanhã", afirmou o tenente-general Alexander Sollfrank em entrevista à Reuters.

O responsável sublinhou que, apesar das baixas na Ucrânia, Moscovo mantém forças aéreas e nucleares operacionais e dispõe de tanques suficientes para uma ofensiva de pequena escala. A Rússia pretende aumentar o seu efetivo militar para 1,5 milhões de soldados, referiu.

Alexander Sollfrank advertiu que, se o rearmamento russo continuar, a NATO poderá enfrentar um ataque de grande dimensão já em 2029. As recentes incursões de drones no espaço aéreo da Polónia aumentam os receios de escalada.

O general destacou ainda que as ações russas devem ser vistas como parte de uma "guerra não linear", que combina intimidação nuclear, ataques híbridos e guerra convencional, com o objetivo de "espalhar medo e testar a resiliência" da Aliança Atlântica.