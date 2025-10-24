Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O preço da gasolina vai descer dois cêntimos, enquanto o gasóleo sobe 2 cêntimos, segundo informação divulgada pelo Automóvel Club de Portugal.

Os valores finais refletem a média praticada por todas as gasolineiras, podendo variar consoante o posto de abastecimento.

Já incluem os descontos aplicados pelas estações de serviço e a revisão das medidas fiscais temporárias destinadas a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.