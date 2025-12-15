Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Comprar a "KFC refeição especial Natal" não é fácil, requer muitas semanas de antecedência. E aqueles que não o fazem podem ter de esperar na fila durante horas, revela a BBC.

A expansão das cadeias de fast food no país deu-se após a Segunda Guerra Mundial, por volta do ano de 1940, quando a economia japonesa começou a crescer.

O professor de Harvard, Ted Bestor, explica à CNN que havia um enorme interesse por parte do Japão pela cultura norte-americana desde a comida até à moda.

O documentário “Colonel Comes to Japan” mostra que a indústria de fast-food do Japão cresceu 600% entre 1970 e 1980. Onde se inclui o KFC que abriu a primeira loja em Nagoya, em 1970.

As saudades do peru e o "balde de festa".

A ideia de Takeshi Okawara surgiu das vezes que ele ouvia estrangeiros disserem que tinham saudades do peru para o Natal. Por isso, o empresário achou que frango frito podia ser um bom substituto e daí surgiu o "party barrel" (balde de festa, em tradução livre) para celebrar a efeméride. De acordo com a CNN, o diretor e mais tarde CEO do KFC Japão, vendeu o frango frito como sendo um prato tradicional natalício nos EUA para aumentar as vendas.

Em 1974, o KFC levou o plano de marketing a nível nacional chamando-lhe Kurisumasu ni wa Kentakkii ( Kentucky para o Natal, em tradução Livre). Visto que, as siglas da marca KFC querem dizer Kentucky Fried Chicken (Frango Frito do Kentucky, em tradução livre).

Segundo o professor de marketing da Emlyon Business School em França, Joonas Rokka, esta campanha de marketing "preencheu um vazio", já que, "não havia tradição de Natal no Japão. Então a KFC apareceu e disse: "É isto que vocês devem fazer no Natal.""

Se fora do país pode parecer estranho trazer fast food para a mesa de Natal, no Japão, a falta dessas tradições cristãs leva a que o Natal não seja passado a cozinhar para toda a família, explica a Time out Tokyo. Segundo a BBC, apenas cerca de 1% da população japonesa é cristã.

Em Portugal, onde existem 80,2% de católicos, enche-se a mesa com os pratos típicos desde o bacalhau até à aletria.

Outra explicação, revelada pela Time Out, é a parecença do Coronel Sanders, empresário fundador da cadeia KFC e que tem a sua cara como símbolo da marca, com o Pai Natal. Durante a época festiva várias estátuas do Coronel Sanders, vestido de Pai Natal, espalham-se pelas cidades japonesas.

O símbolo da tradição familiar

Em entrevista à BBC, Ryohei Ando conta que costuma juntar a família para a tradição natalícia. Vão até ao KFC e compram o maior balde de frango frito.

E não é só a família Ando, milhões de japoneses fazem desta iguaria a sua tradição. "A cada Natal, cerca de quatro milhões de famílias japonesas deliciam-se com o frango frito da cadeia norte- americana de fast-food, numa tradição que se tornou nacional.", revela o canal de notícias britânico.

"É como um símbolo da reunião familiar", diz Ryohei Ando à BBC. Acrescentando que ao juntar-se com os filhos à volta do balde de KFC o faz lembrar a sua infância quando fazia exatamente o mesmo.