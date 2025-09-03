Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O prémio, integralmente patrocinado pela Fundação Millennium bcp, no valor de 10 mil euros, "contempla bienalmente uma obra ficcional (romance ou novela) de autor português com idade não superior a 40 anos, e visa promover e incentivar a produção de obras literárias em língua portuguesa, bem como homenagear Eça de Queiroz, um dos maiores vultos nacionais e internacionais da literatura e cultura portuguesas".

"O júri, constituído por Ana Luísa Vilela, Bruno Vieira Amaral, Carlos Reis, Isabel Lucas e Luísa Mellid-Franco, decidiu por maioria contemplar o romance, frisando que se destaca 'enquanto exercício literário ambicioso'", pode ler-se no comunicado divulgado.

O prémio vai ser entregue em data a anunciar na sede da Fundação Eça de Queiroz, em Tormes, na casa que inspirou o autor de "A Cidade e as Serras".

Entre os finalistas encontravam-se Ana Bárbara Pedrosa, João Pedro Vala, Marta Pais Oliveira e Rita Canas Mendes. Na edição anterior (2023), foi contemplada a obra "A História de Roma", de Joana Bértholo.