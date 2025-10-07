Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Uma questão importante na física é o tamanho máximo de um sistema que pode demonstrar efeitos da mecânica quântica. Os laureados com o Prémio Nobel deste ano realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o efeito túnel da mecânica quântica como os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para caber na mão", é explicado em comunicado.

"A mecânica quântica permite que uma partícula atravesse diretamente uma barreira, usando um processo chamado tunelamento. Assim que um grande número de partículas está envolvido, os efeitos da mecânica quântica geralmente se tornam insignificantes. As experiências dos laureados demonstraram que as propriedades da mecânica quântica podem ser concretizadas em escala macroscópica", pode ainda ler-se.

Segundo Olle Eriksson, presidente do Comité Nobel de Física, "é maravilhoso poder celebrar a maneira como a mecânica quântica centenária oferece continuamente novas surpresas. Ela também é extremamente útil, pois é a base de toda a tecnologia digital".

No dia a dia, "os transístores nos microchips dos computadores são um exemplo da tecnologia quântica estabelecida que nos rodeia".

Assim, "o Prémio Nobel de Física deste ano proporcionou oportunidades para o desenvolvimento da próxima geração de tecnologia quântica, incluindo criptografia quântica, computadores quânticos e sensores quânticos".

