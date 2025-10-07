Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O procurador Raffaele Iannella afirmou que não foram detetados problemas técnicos no parapente motorizado de Baumgartner, diz o The Guardian.

"Entrou numa espiral e não conseguiu sair. Não foi capaz de realizar a manobra que deveria ter executado para sair da queda", declarou Iannella à Associated Press. A investigação sobre o acidente, que ocorreu próximo da piscina de um hotel, concluiu agora e o procurador irá solicitar o encerramento do caso, aguardando aprovação de um juiz.

Felix Baumgartner, apelidado de "Fearless Felix", tornou-se mundialmente famoso em 2012 ao tornar-se o primeiro paraquedista a ultrapassar a velocidade do som durante um salto histórico. O austríaco vestiu um fato pressurizado e saltou de uma cápsula elevada a mais de 38 quilómetros de altitude, transportada por um balão gigante de hélio no Novo México.

Antes do salto histórico, Baumgartner tinha uma extensa carreira no desporto extremo e militar. Ex-paraquedista militar austríaco, realizou milhares de saltos de aviões, pontes, arranha-céus e outros marcos emblemáticos por todo o mundo.

O acidente que lhe custou a vida ocorreu em julho, enquanto praticava parapente na costa adriática italiana. Testemunhas relataram que o voo parecia normal até o parapente começar a girar descontroladamente para o solo, culminando no impacto próximo da piscina de um hotel.

