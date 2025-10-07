O edifício em causa fica ao lado da Ópera de Madrid, na Calle de las Hileras.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Em causa está o colapso parcial de algumas lajes de um prédio em construção. O edifício estava a ser reformado para dar lugar a um hotel de quatro estrelas.
Segundo o El País, pelo menos duas pessoas estão presas nos escombros. Três trabalhadores ficaram feridos, um dos quais com uma perna partida e os outros dois com ferimentos ligeiros.
Fontes da investigação confirmam que "pelo menos seis andares desabaram".
Os serviços de emergência estão no local.
__aqui.A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias
Comentários