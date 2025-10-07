Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em causa está o colapso parcial de algumas lajes de um prédio em construção. O edifício estava a ser reformado para dar lugar a um hotel de quatro estrelas.

Segundo o El País, pelo menos duas pessoas estão presas nos escombros. Três trabalhadores ficaram feridos, um dos quais com uma perna partida e os outros dois com ferimentos ligeiros.

Fontes da investigação confirmam que "pelo menos seis andares desabaram".

Os serviços de emergência estão no local.

