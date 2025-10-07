Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, "as micro, pequenas e médias empresas têm disponível um apoio de 57 milhões de euros, através do Portugal 2030, para ações de internacionalização do seu modelo de negócio".

"O objetivo desta medida é aumentar o número de novas empresas exportadoras, reforçar o volume de vendas ao exterior para aquelas que já exportam e diversificar os destinos de exportação", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

É ainda referido que "o concurso para apresentação das candidaturas vai decorrer em duas fases, com a primeira a terminar em 30 de dezembro de 2025 e a segunda em 31 de março de 2026, podendo concorrer empresas de todas as regiões do continente".

"Este concurso permite apoiar custos com operações de internacionalização, nomeadamente nos domínios do marketing internacional; conhecimento, prospeção e presença em mercados externos; criação e promoção internacional de marcas; ou presença online e e-commerce", diz o ministério.

Por sua vez, "são igualmente elegíveis as ações que visem a inovação organizacional, nomeadamente a implementação de novos métodos organizacionais nas práticas de negócios das empresas, na organização do local de trabalho ou nas suas relações externas".

