Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Hamas está muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros [reféns por detidos palestinianos]", disse um responsável do Hamas, sob anonimato, à agência noticiosa francesa.

Refira-se que no sábado, Trump avisou o Hamas de que "não toleraria qualquer atraso" na implementação do seu plano, que inclui um cessar-fogo, a libertação dos reféns em 72 horas, a retirada gradual do Exército israelita de Gaza e o desarmamento do movimento islamista.

Um aliado próximo de Trump, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou também no sábado que enviaria os seus negociadores para o Egito, manifestando a esperança de que todos os reféns fossem devolvidos "nos próximos dias".

De acordo com um responsável do Hamas, as negociações serão realizadas em Sharm el-Sheikh (leste da Turquia), onde os negociadores do movimento deverão chegar este domingo, vindos de Doha.

"O Hamas está muito interessado em chegar a um acordo para pôr fim à guerra e iniciar imediatamente o processo de troca de prisioneiros [reféns por detidos palestinianos]", disse o responsável, sob anonimato, à AFP.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.