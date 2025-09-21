O incêndio transfronteiriço que começou na madrugada de sábado em Montalegre, no distrito de Vila Real, foi dominado pelas 8.15 horas, disse hoje à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
De acordo com um porta-voz do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Tâmega e Barroso, o combate às chamas continuou durante a noite, com o reforço de meios terrestres.
Durante o dia chegaram a estar no local pelo menos 11 meios aéreos, que tiveram de ser retirados devido à chegada da noite. Cinco dos meios aéreos foram disponibilizados pelas autoridades espanholas.
O fogo teve início pelas 1h20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha. A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontravam em contacto para combater o incêndio.
