O encontro surge após a ministra ter anunciado, a 8 de outubro, a existência de “diplomas para negociar com os sindicatos sobre urgências regionais” e, ainda este verão, medidas relacionadas com a “regulação do trabalho à tarefa no SNS e o diálogo com os sindicatos”.

Até ao momento, porém, não foi enviada qualquer ordem de trabalhos ou projeto de diploma legislativo, o que a FNAM considera contrariar as boas práticas da negociação coletiva.

Durante a reunião, a federação apresentará "as suas propostas e soluções concretas para a melhoria das condições de trabalho e valorização dos médicos do SNS".

