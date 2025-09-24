Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A flotilha Global Sumud, que se propõe levar ajuda humanitária à Faixa de Gaza, foi alvo de explosões e vários drones na noite de terça-feira, 23 de setembro, enquanto navegava ao largo da Grécia, denunciaram os organizadores.

“Vários drones, objetos não identificados lançados, comunicações bloqueadas e explosões foram ouvidas de vários barcos”, explicou a flotilha em comunicado citado pela agência AFP, no Diário de Notícias.

“Estamos a testemunhar estas operações psicológicas em primeira mão, mas não seremos intimidados”, acrescentou a mesma fonte.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, que segue na flotilha, partilhou um vídeo dessas explosões nas redes sociais.

A flotilha partiu na semana passada da Tunísia, após vários adiamentos relacionados com segurança, preparação dos barcos e condições meteorológicas. Os navios pretendem chegar a Gaza para entregar ajuda humanitária e “quebrar o bloqueio israelita”, depois de duas tentativas anteriores terem sido impedidas por Israel em junho e julho.

Em resposta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel afirmou que não permitirá a entrada de navios em “zona de combate ativa” nem a violação de um bloqueio naval legal. O país sugeriu que a ajuda humanitária seja descarregada no porto de Ascalon e transferida de forma coordenada para Gaza, proposta que a flotilha rejeitou.

No domingo, a Global Sumud já havia denunciado a presença de múltiplos drones próximos aos navios, que navegam em águas internacionais em direção à Faixa de Gaza.

A iniciativa reúne cerca de 300 voluntários de 44 países, incluindo ativistas, políticos, jornalistas e médicos. Entre os participantes estão a portuguesa Mariana Mortágua, o ativista Miguel Duarte, a atriz Sofia Aparício e a ativista ambiental sueca Greta Thunberg. Trata-se da maior flotilha organizada até à data, destinada a levar ajuda humanitária e denunciar o cerco israelita ao enclave palestiniano.

Em agosto, as Nações Unidas declararam estado de fome em parte da Faixa de Gaza, região marcada pela guerra iniciada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e mais de 200 reféns. A retaliação de Israel já causou mais de 65 mil mortos, destruiu quase todas as infraestruturas de Gaza e deslocou centenas de milhares de pessoas. Mais de 400 pessoas morreram de desnutrição e fome, a maioria crianças.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.