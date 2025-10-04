Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações à agência Ukrinform, Oleg Alexandrov, chefe do Serviço de Informações Externas da Ucrânia, afirmou que existem "factos que demonstram um alto nível de interação entre a Rússia e a China na realização de reconhecimento por satélite da Ucrânia, com o objetivo de identificar e explorar alvos estratégicos". Segundo o responsável, estes alvos podem incluir instalações pertencentes a investidores estrangeiros.

Em agosto, um ataque russo destruiu a fábrica norte-americana Flex Electronics em Mukachevo, na região da Transcarpátia, no sudoeste da Ucrânia, num episódio que Kyiv atribui ao uso de dados de inteligência de satélite fornecidos pela China.

Os serviços de informações ucranianos não revelaram detalhes sobre outras instalações atacadas, mas o país já denunciou anteriormente o fornecimento de produtos químicos especiais, pólvora e maquinaria para fábricas militares russas. Oleg Ivashchenko tinha afirmado no início de 2025 que 80% da eletrónica crítica para drones russos é de origem chinesa.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já sancionou várias empresas chinesas, acusando Pequim de fornecer armamento à Rússia e de ter cidadãos chineses a lutar ao lado das tropas russas, acusações que o Governo chinês nega.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.