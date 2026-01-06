Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o DN Brasil, o projeto reúne conteúdos sobre direitos, documentação, acesso a serviços, redes de apoio e recursos úteis, com o objetivo de transformar dúvidas recorrentes em orientação clara e funcional para o dia a dia de quem vive o processo migratório.

Promovida pelo Instituto UM, descrito como o primeiro think-and-do tank em Portugal, a iniciativa foi criada por Arielle Sensi e Heitor Cavalcanti de Albuquerque, ambos imigrantes, que identificaram a necessidade de uma resposta mais abrangente do que os tradicionais guias informativos.

O lançamento oficial está marcado para 12 de janeiro, na Fábrica Braço de Prata, espaço onde a ideia começou a ganhar forma. Segundo João Inneco, produtor cultural do local, o projeto surgiu inicialmente como um guia de bolso para imigrantes, inspirado numa versão criada em 2018. Contudo, as conversas realizadas no LAB Imigrante, evento integrado na iniciativa cultural Segunda Baderna, mostraram que o contexto atual exigia outra escala.

“Percebemos que não bastava um objeto físico. Era preciso uma ferramenta digital, viva, que acompanhasse as mudanças constantes e respondesse às necessidades reais das pessoas”, explica João Inneco ao DN Brasil, sublinhando que o projeto surge num momento marcado por “um clima social de maior hostilidade e intolerância”.

As alterações recentes na legislação da imigração foram outro fator determinante. “As questões jurídicas, legislativas e burocráticas colocam muitas pessoas numa situação de grande vulnerabilidade, com medo e isolamento”, refere.

Quando estiver online, a plataforma vai disponibilizar guias atualizados sobre mudanças legais, bem como informação sobre apoio jurídico e psicológico, preferencialmente acessível ou gratuito. A equipa, segundo o DN, encontra-se também à procura de voluntários para reforçar esta rede de suporte.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.