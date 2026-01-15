Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O idoso deu entrada no hospital com sintomas de obstrução intestinal. Segundo o Correio da Manhã, a sua condição foi-se agravando ao longo das horas de espera até ser finalmente observado por um médico e encaminhado para cirurgia. Após a intervenção, a família não voltou a ver o paciente.

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, em comunicado ao Notícias ao Minuto, expressou "profundo pesar pelo falecimento do utente" e endereçou "condolências à família e pessoas próximas".

A ULS explicou ainda que todas as reclamações são alvo de análise rigorosa, incluindo a averiguação clínica e organizacional dos factos, garantindo "o cumprimento dos princípios da segurança do doente, qualidade assistencial e responsabilidade profissional".

Por questões de confidencialidade e proteção de dados, a instituição disse não poder comentar publicamente circunstâncias concretas do caso, mas reafirmou "total disponibilidade para prestar todos os esclarecimentos devidos à família no âmbito dos canais próprios e após conclusão dos respetivos procedimentos de análise".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.