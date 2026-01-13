Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação começou em março de 2025, após uma ação de fiscalização de uma bagagem proveniente de um país africano. No interior de produtos alimentares africanos foram encontrados cerca de 1.648 gramas de cocaína, cuja venda no mercado ilícito poderia render dezenas de milhares de euros.

O estupefaciente não foi reclamado pelo passageiro titular da bagagem, sendo posteriormente levantado por um intermediário, que acabou detido em flagrante. O suspeito ficou em prisão preventiva.

Este caso evidencia o uso sistemático de “mulas” pelas redes de tráfico — intermediários que transportam ou recolhem drogas para proteger os líderes do contato direto com os estupefacientes.

As investigações permitiram identificar o principal responsável pela operação, que coordenava os movimentos à distância através de aplicações encriptadas, dando instruções detalhadas sobre a recolha das malas e pontos de encontro. O suspeito foi detido no concelho de Sintra na posse de droga, na sequência de mandados de detenção e buscas domiciliárias.

O passageiro em cujo nome a bagagem foi despachada foi também localizado e detido na região do Algarve, mostrando a abrangência da operação. Foram ainda detetados avultados montantes financeiros em contas bancárias do principal suspeito sem correspondência com rendimentos lícitos.

Segundo a PJ, este caso insere-se num contexto de criminalidade altamente organizada, caracterizado por planeamento rigoroso, divisão de tarefas e métodos destinados a dificultar a ação das autoridades. As “mulas” recrutadas costumam estar em situação de vulnerabilidade económica ou social e assumem os maiores riscos legais, sendo facilmente substituíveis pelas redes criminosas.

Os detidos serão apresentados a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, e a investigação prossegue.

