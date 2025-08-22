Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Se por um lado festivais, feiras e as celebrações populares promovem momentos de união entre milhares de participantes, por outro é necessário ter também cuidados redobrados com a segurança.

Miguel Ferreira, CEO da Cops, empresa nacional especializada em vigilância e segurança de grandes eventos, sublinha em comunicado enviado às redações, que "a segurança num grande evento não depende apenas das equipas no terreno, mas também da atitude preventiva dos participantes."

É importante identificar as saídas de emergência. e para isso, quando se chega a um recinto, deve observar-se a sinalização e localizar-se as saídas. Em caso de situações imprevistas, esta informação pode fazer toda a diferença.

Além disso é importante estar informado sobre acessos, estacionamentos e transporte de regresso. É essencial para conhecer as condições de acesso antes de participar no evento.

Outra das dicas é ter sempre os objetos por perto, na hora da escolha optar por mochilas pequenas ou bolsas à cintura e evitar levar pertences de grande valor.

No verão, é necessário ter cuidado redobrado com o calor. Proteger-se, hidratar-se e moderar o consumo de álcool. Assim como, escolher zonas de sombra sempre que possível, utilizar protetor solar e beber água regularmente.

Se há seguranças, devem respeitar-se as suas orientações. e manter a calma em casos de aglomeração de pessoas e seguir as instruções.

Com o grupo deve-se combinar um ponto de encontro com familiares e amigos, ter um local previamente estabelecido definido ajuda para caso alguém se perca.