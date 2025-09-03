Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre os dias 4 e 7 de setembro, a Festa do Brinquedo regressa a Alfena, Valongo como uma forma de "preservar, valorizar e divulgar o Brinquedo Tradicional Português", revela o comunicado enviado às redações.

A iniciativa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Valongo e a Junta de Freguesia de Alfena para reforçar a identidade cultural da região e unir gerações: avós, filhos e netos que se encontram num espaço ao ar livre onde se juntam também artesãos locais, uma forma de combater o isolamento e a solidão.

O Parque Vale do Leça e o Centro Cultural de Alfena são os palcos de uma programação diversificada, que inclui concertos de artistas como: Maninho, Matias Damásio, Clã e a Banda Musical de S. Vicente de Alfena.

A agenda diária conta ainda com insufláveis, jogos tradicionais, corridas de triciclos, jogos gigantes, kids Jam Sessions, pintura facial, demonstrações ao vivo, artesãos, museus, oficinas, brincadeiras a cavalo (Quinta Pedagógica), circo, animação itinerante e workshops.

Na 10.ª edição da Festa do Brinquedo, destaca-se ainda o Espaço Brincar na Rua, situado em frente ao Centro Cultural de Alfena, na Rua de S. Vicente. Trata-se de uma área dedicada à brincadeira em liberdade, sem regras ou condicionalismos.

Apresenta-se ainda o Circo Vagamundo, instalado no Parque Vale do Leça. Qualquer pessoa pode experimentar modalidades circenses presentes nos espetáculos, sempre acompanhada por profissionais da área.

A ligação entre Valongo e os brinquedos tradicionais

Os primeiros brinquedos tradicionais portugueses tiveram início na região de Alfena, em 1921, pelas mãos do artesão, José Augusto Júnior - “JAJ”.

Atualmente, apenas subsistem a Oficina de Artesanato César e a Pepe – Jato (ou Bruplast), que mantêm as portas abertas a todos os que desejem conhecer um pouco desta tradição ancestral.

O Município investiu na criação da Oficina do Brinquedo Tradicional Português, que está a ser construída na antiga escola de Cabeda, em Alfena.

Durante todo o evento, estará também disponível um comboio vai e vem, que fará a ligação entre o recinto da festa e a Oficina do Brinquedo Tradicional Português.