O ministro da Educação, Fernando Alexandre, assegurou esta terça-feira que a maioria dos alunos tem aulas, apesar da existência de horários por preencher nas escolas. Segundo o governante, num universo de cerca de 130 mil professores, estão em falta mil horários, o que representa 0,7%.

Em Portalegre, à margem da inauguração de uma residência para estudantes, o ministro explicou à Lusa, no Notícias ao Minuto, que “na maior parte dos casos, mesmo com horários por preencher, os alunos têm aulas”. Indicou ainda que em 78% das escolas houve, na semana passada, pelo menos um horário em falta, mas isso não significou ausência de aulas.

Fernando Alexandre sublinhou que este será um processo contínuo, já que “quatro mil professores se reformam durante o ano”, obrigando à substituição mensal de cerca de 400 docentes.

De acordo com o ministro, existem atualmente 38 agrupamentos escolares com mais de dez horários por preencher, sendo 70% desses casos localizados na Grande Lisboa e na Península de Setúbal.

“O problema da falta de professores é muito sério, muito grave, mas é localizado, não é do país como um todo”, afirmou.

