Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



“Realmente, terá sido um tornado”, afirmou. “Nós vemos nas imagens que existem uma tromba em rotação que se aproxima, vemos também o tipo de danos, em particular as peças encravadas nas paredes. São danos típicos de tornado.”

Paula Leitão confirmou que esta informação é “coincidente com a informação que nos vem das imagens de radar”.

“Penso que não há dúvidas de que terá ocorrido um tornado”, acrescentou ainda. “É um fenómeno que é muito intenso, com rotação e com efeito de sucção, que faz com que as pessoas sejam aspiradas para a atmosfera. Isso faz com que os danos sejam muito graves", sublinhou a especialista.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias