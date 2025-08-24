Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Borja Sainz marcou dois golos aos 20’ e 67’, e William Gomes, aos 25’, e Nehuén Pérez, aos 40’, os restantes dois, que deram a vitória aos azuis brancos.

Os adversários não conseguiram marcar nenhum golo, marcando a segunda derrota no campeonato, em que ocupa a 10.ª posição, com três pontos.

Já o FC Porto manteve a onda de sorte desde o arranque da I Liga portuguesa de futebol, igualando no topo da classificação o Sporting e o Moreirense, todos com nove pontos.