FC Porto venceu o Casa Pia este doming no Dragão por 4-0, na 3ª jornada da Liga Portugal Betclic.
Borja Sainz marcou dois golos aos 20’ e 67’, e William Gomes, aos 25’, e Nehuén Pérez, aos 40’, os restantes dois, que deram a vitória aos azuis brancos.
Os adversários não conseguiram marcar nenhum golo, marcando a segunda derrota no campeonato, em que ocupa a 10.ª posição, com três pontos.
Já o FC Porto manteve a onda de sorte desde o arranque da I Liga portuguesa de futebol, igualando no topo da classificação o Sporting e o Moreirense, todos com nove pontos.
